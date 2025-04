Raúl Ruidíaz sorprende con publicación sobre la 'U' tras fichar por Grau: "A veces lo que..."

Y es que los aficionados merengues son conscientes de que la falta de gol del equipo ha sido uno de los principales problemas en las últimas temporadas, por ello, se ilusionaban con su vuelta a Ate y ser el artillero junto a Alex Valera. No obstante, la ‘Pulga’ no regresó al club de sus amores.

Cabe recordar que luego de la salida del Seattle Sounders FC de la MLS, Raúl Ruidíaz quedó libre, por lo que la atención estuvo puesta en Universitario sobre su posible fichaje. Pese a que quiso volver al elenco merengue, esta posibilidad no se concretó, por lo que otros clubes de la Liga 1 lucharon por contar con él.

En ese contexto, y luego de su fichaje con Atlético Grau de Ángel Comizzo, el ex delantero crema captó la atención de sus hinchas con una llamativa publicación que realizó. Se trata del video que compartió de un usuario, el cual se refiere a Ruidíaz en la ‘U’, siendo un sueño que no pudo realizarse, por lo que dejaron una contundente frase: “A veces lo que más duele no es lo que fue, sino lo que pudo haber sido”