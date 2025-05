José Carvallo dio rotunda opinión sobre polémico penal de Zambrano contra Valoyes: "A mí..."

Cienciano superó a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la jornada 11 del Torneo Apertura, generando diversas reacciones en los hinchas y propios jugadores blanquiazules por las polémicas que se registraron en la cancha. Al respecto, el ex guardameta de Universitario de Deportes, José Carvallo se pronunció.

Fue sobre la falta de Carlos Zambrano contra Jimmy Valoyes en el área que el árbitro cobró como penal tras la revisión del VAR. Cabe mencionar que esta decisión desató la molestia y descontrol en los referentes del club íntimo, siendo Paolo Guerrero y el director deportivo, Franco Navarro algunos de ellos.

¿Qué dijo José Carvallo sobre la polémica falta de Carlos Zambrano ante Cienciano?

“A mí personalmente no me parece penal, ni tampoco falta. No siento que Zambrano haya… No es intención, sino que no haya levantado el brazo de una forma alevosa como sí lo levantó en el clásico Paolo. Para mí ahí sí fue exagerada en levantar el brazo. Este gesto que hace Carlos es totalmente natural. Valoyes sí se le pega y lo golpea, pero no me parece sancionable”, explicó el ex portero crema en L1 MAX.

Vale recordar que después de la falta del ‘Kaiser’ se cobró el tiro desde los doce pasos a favor del ‘Papá’. Christian Cueva fue el encargado de patear y con una gran definición logró vencer al portero Guillermo Viscarra, desatando la alegría de sus compañeros y molestia en los aficionados blanquiazules.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Luego de perder en Matute ante Cienciano por el Torneo Apertura, Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la fecha 12, el próximo sábado 10 de mayo.