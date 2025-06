La sorpresiva publicación que realizó Cienciano tras posible salida de Gentile a Alianza

A falta que se haga oficial, Cienciano perderá a su segundo jugador para lo que resta de la temporada. Además de Christian Cueva, otra de las figuras del equipo que le dirá adiós al club es Gaspar Gentile, quien tiene todo acordado para convertirse en el nuevo refuerzo de Alianza Lima. Sin embargo, el 'Papá de América' sorprendió a todos con una publicación con respecto al atacante argentino.

Mientras la Liga 1 2025 se encuentra paralizado por la fecha FIFA de junio, los dirigidos por Carlos Desio vienen realizando entrenamientos en su predio ubicado en Anta. Justamente este domingo tuvieron prácticas, en las que estuvo presente el delantero de 30 años y eso fue destacado por el cuadro cusqueño.

En una publicación realizada en todas sus cuentas de redes sociales, la institución publicó una fotografía de Gentile contento junto con uno de sus compañeros tras la jornada de actividades, la cual impactó a los aficionados por las negociaciones que mantiene con el conjunto blanquiazul. "Actitud, Alegría, Trabajo", fue el mensaje que acompañó a la imagen que lanzó el elenco imperial.

Cienciano destacó en redes sociales la presencia de Gaspar Gentile en sus entrenamientos. Foto: Cienciano

Gaspar Gentile solo espera que Alianza Lima pague su clausula para dejar Cienciano

Líbero pudo conocer que el futbolista nacionalizado peruano desde este 2025 ya tiene todo acordado con Alianza Lima para convertirse en su flamante incorporación con miras a los playoffs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Sin embargo, ahora solo está esperando que la dirigencia 'Íntima' haga efectivo el pago de la clausula de recisión para abandonar Cusco y arribar a la capital para unirse a su nuevo club.

Gaspar Gentile solo espera el pago de su clausula para unirse a Alianza Lima. Foto: Cienciano

¿Gaspar Gentile podrá jugar la Copa Sudamericana y la Liga 1 con Alianza Lima?

Gaspar Gentile es una apuesta que está realizando el club de La Victoria para reforzar su plantilla de cara a sus próximos desafíos. Por esa razón, es preciso señalar que no tendría ningún problema en vestirse de blanquiazul para los duelos por los playoffs de la Sudamericana ante Gremio de Porto Alegre que se disputarán en julio.

Sin embargo, la situación es distinta en el certamen local, pues si se une a la escuadra aliancista en los próximos días no podrá ser considerado por el DT Néstor Gorosito ya que aún no está abierto el libro de pases de la Liga 1 y porque un jugador no puede jugar el mismo torneo corto en dos equipos. Recién podría hacerlo a partir del Clausura.