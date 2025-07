Patrick Zubczuk arremetió contra el arbitraje tras triunfo de Universitario: "Muchos..."

Deportivo Garcilaso no pudo en condición de local y cayó 1-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025, en un partido donde las polémicas estuvieron a la orden del día. Los jugadores del cuadro cusqueño se retiraron molestos de la cancha y Patrick Zubczuk no se guardó nada a la hora de referirse sobre las decisiones de Bruno Pérez y el videoarbitraje.

El arquero del elenco imperial fue abordado por Jax Latin Media tras el pitido final y mostró su molestia con el juez de la contienda ya que considera que la última jugada del partido, en la que Aldair Salazar fue empujado en el área, debió haberse revisado en el VAR pues considera que había una infracción en contra de su compañero de equipo.

"Muchos sentimientos encontrados porque siento que la última jugada se pudo ir a revisar (al VAR), aunque sea. A nosotros nos fueron a ver una tarjeta amarilla, imagínate, y esta jugada que es posible penal no la van a revisar y cobran para afuera", declaró el 'Rusito' en entrevista con el mencionado medio en zona mixta del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Video: Jax Latin Media

¿Cuál es el posible penal del que habla Patrick Zubczuk?

Cuando el reloj marcaba los 98 minutos, el conjunto dirigido por Guillermo Duró fue en busca del empate y tras un centro al área por parte de Nicolás Gómez, José Carabalí empujó a Aldair Salazar en una disputa aérea por el balón. Tanto el DT del 'Pedacito del Cielo' como los jugadores le reclamaron al árbitro para que pite la pena máxima.

El VAR entró en acción en ese instante y, tras hacer un chequeo rápido de lo ocurrido en esa jugada, le dijo a Bruno Pérez que no había infracción por parte del carrilero ecuatoriano sobre el zaguero central rival y decidió no sancionar falta y solo un tiro de esquina, que a la postre fue con la que finalizó el duelo.

Video: L1 MAX

Patrick Zubczuk fue consultado sobre el gol de Universitario

Otra de las jugadas polémicas del compromiso fue el gol anotado por Aldo Corzo, el cual en Deportivo Garcilaso consideran que hubo una infracción previa de Matías Di Benedetto, quien se apoyó en la espalda de Orlando Núñez y lo hizo caer. Sobre esta, Zubczuk fue consultado, pero prefirió no responder ya que no había visto nuevamente la jugada. "No vi la repetición del gol, no puedo hablar sin ver", sentenció.

Video: L1 MAX