Juan Reynoso vivió tenso momento con periodista tras duro empate de Melgar: "No me interesa..."

Melgar sigue sin poder sumar de a tres en el Torneo Clausura 2025. El último fin de semana, el cuadro 'Rojinegro' se dejó igualar 1-1 ante Comerciantes Unidos en condición de visitante, por la jornada 11 de la Liga 1. Como era de esperarse, la noticia desató las críticas de la hinchada arequipeña contra el entrenador Juan Reynoso.

Juan Reynoso vivió tenso momento con periodista tras derrota de Melgar

Precisamente, el momento más tenso tras el desenlace del partido se vivió durante la conferencia de prensa que ofreció el 'Cabezón' ante los medios. En su mayoría, las preguntas que realizaron los hombres de prensa fueron en base al planteamiento o algunos ajustes que hizo el DT en el trámite del encuentro, lo que derivó en una firme autocrítica del exestratega de la selección peruana.

"Recapitulo a lo que dije hace un rato, los cambios es echándome la culpa, no porque los jugadores hayan entrado mal, creo que el análisis termina siendo muy simplón y no he venido aquí para hacerlos cambiar de opinión", sostuvo para L1 MAX.

A su vez Reynoso aseguró que la afición de Arequipa ya sabe de su gestión tras su primera etapa en Melgar durante el 2015, a lo que prefirió no continuar en la polémica.

"A la gente, conocen, saben del trabajo, saben lo que es el club, la autocrítica es más hacia adentro, creo que con hechos uno dice más cosas que estar hablando o diciendo situaciones que la verdad a mí no me interesa convencer a nadie con lo que pueda decir", agregó.

"Creo que el análisis más profundo que hablar de los cambios y exhibir a los jugadores, creo que es su labor, tengo tantos años en esto que siempre escucho lo mismo, la verdad revertir o tratar de comentar algún detalle para mí es ocioso, ustedes sigan con su lectura, seguro la tienen clarita, esto es fútbol, hicimos muchas cosas buenas, también de las malas, eso terminó pesando en un partido que si habría terminado 3-0 o 4-0, nadie diría nada", sentenció el DT.

Próximo partido de Melgar:

Melgar ya pasó la página luego del amargo empate contra Comerciantes Unidos, ya que volverá a la acción en el Torneo Clausura 2025 este jueves 2 de octubre ante Cienciano en el marco de la jornada 12 de la Liga 1. La cita será en el Estadio Monumental de la UNSA, asimismo, puedes seguir la transmisión a partir de las 19:30 horas de Perú vía L1 MAX.