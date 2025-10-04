Exfigura de la 'U' celebró el tercer gol de ADT a Cristal: cámara captó el momento

Sporting Cristal perdió ante ADT y se alejó de la cima de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 a falta del partido de Universitario vs Juan Pablo II por la jornada 13. Un resultado adverso para los celestes que aún sueñan con la posibilidad de ganar esta segunda parte de temporada.

Los goles del equipo de Paulo Autuori llegaron a través de Santiago González y Leandro Sosa, mientras que Mauro Da Luz marcó un hat-trick para el conjunto de Tarma. Precisamente, durante la celebración del gol del triunfo de los locales una exfigura de Universitario celebró en el estadio.

ADT y un importante triunfo sobre Sporting Cristal

Tal como pudo verse en las imágenes de la transmisión del partido de L1 MAX, se mostró a Hernán Rengifo emocionado durante el 3-2 que llegó sobre el final del partido. Un exfutbolista crema, quien no dudó en celebrar con el resto de sus compañeros el tanto que los dejaba con la victoria.

De esta manera, ADT consiguió un gran resultado que los pone en una mejor ubicación en la tabla de posiciones ante un duro rival como Sporting Cristal. Ahora, se enfocan en su próximo encuentro en el que esperan seguir por el camino del triunfo.

Próximo partido de ADT por el Torneo Clausura

Luego de su buen triunfo sobre Sporting Cristal en condición de local, ADT enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo 12 de octubre.