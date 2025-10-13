DT de Cusco respondió a comentarios sobre supuesta 'echada' de sus jugadores: "Nosotros nos..."

Cusco FC no pasó del empate 1-1 ante Comerciantes Unidos y prácticamente se despidió del título del Torneo Clausura, al solo haber ganado uno de sus últimos cuatro partidos y estos malos registros han dejado en bandeja el tricampeonato a Universitario de Deportes.

Uno de las derrotas que alejó a los dorados del sueño de la consagración fue la caída ante Los Chankas de visita, en la fecha pasada, por 2-1. Aquella vez perdió con un gol en los últimos minutos y además sufrió la expulsión de Pierre Da Silva durante el tiempo de descuento.

En redes sociales el periodista Evaristo Cruz, conocido como 'Chevaristo'. dejó entrever -sin pruebas- que los jugadores del elenco imperial se habían 'echado' en Andahuaylas. Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC, salió al frente y criticó duramente a estas acusasiones, además sostuvo que solo Mr. Peet lo defendió..

"La fecha anterior perdimos en Andahuaylas en el último minuto, tuvimos una expulsión y un pseudo periodista dijo 'qué raro ese partido, hay que investigar'. Como si nosotros nos habíamos echado para atrás y que la expulsión había sido adrede. Ningún periodista cusqueño salió a defendernos, sin embargo, un periodista de Lima identificado con un club, Peter Arévalo, fue el único que nos defendió. No escuché a nadie de la prensa cusqueña criticar a esa persona, en el momento que necesitábamos apoyo ningún periodista cusqueño lo dijo, nadie salió a defender al jugador", dijo el estratega argentino en conferencia de prensa.

Cusco FC no pasó del empate ante Comerciantes Unidos.

Miguel Rondelli resignado en la lucha por el título de la Liga 1

Miguel Rondelli respondió las interrogantes sobre sus posibilidades en la pugna por el campeonato y más allá que no se descartó de la lucha, con su comentario dejó entrever que ya piensa más en la próxima temporada.

"No hay que olvidar que este plantel se armó este año, ya tenemos la base para el año que viene y tenemos que ir creciendo poco a poco. Los equipos que logran cosas son los que respetan las bases".