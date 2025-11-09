Comisión Disciplinaria de la FPF sanciona con 4 partidos a dos futbolistas de la Liga 1, ¿Qué pasó?

En las últimas horas, se ha conocido una resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF con respecto a una sanción de cuatro partidos para los futbolistas Stefano Fernández y José Carlos Villegas de Alianza Atlético de Sullana. Ambos jugadores fueron involucrados en la gresca que se vivió en el pasado encuentro ante Comerciantes Unidos, por lo que quedaron inhabilitados para lo que resta de la temporada 2025.

Como se recuerda, Comerciantes Unidos se impuso ante el 'Vendaval' por la mínima diferencia gracias al gol de Alexander Lecaros. Una vez que se dio el pitazo final, hubo gresca entre jugadores, comando técnico y recogebolas. De hecho, uno de estos últimos denunció al futbolista José Carlos Villegas por agresión, lo que la FPF tomó conocimiento de esto.

Stefano Fernández y José Carlos Villegas de Alianza Atlético suspendidos por cuatro fechas. Foto: AAS | Cutervo RED.

Según pudo informar el periodista de L1 MAX, Ernesto Macedo, hay varios involucrados en este caso que llegó al área de justicia de la Liga 1. No solo estos futbolistas fueron duramente sancionados por la Comisión Disciplinaria, sino que también al preparador físico de Alianza Atlético, Tomás Ignacio de Lorenzo, con seis fechas de suspensión.

Por si fuera poco, estas tres personas involucradas fueron drásticamente sancionadas económicamente con el pago de 1 UIT. Por su parte, el Club Alianza Atlético recibió una multa de 3 UIT que deberá abonar en los tiempos establecidos por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Comerciantes Unidos también fue sancionado

Mediante la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF, se informa que el jefe de prensa de Comerciantes Unidos, Segundo Delgado, tendrá una suspensión de seis partidos, así como la multa de 1 UIT. En consecuencia, el club de Cutervo también tendrá que pagar un monto de 2 UIT.

Alianza Atlético clasificó a la Copa Sudamericana

Tras asegurar su presencia entre los ocho primeros del Acumulado, Alianza Atlético volverá a competir internacionalmente y esta vez en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro de Sullana buscará reforzar su primer equipo y así competir a lo largo de la siguiente temporada.