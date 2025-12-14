- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Rondelli destaca título de Universitario, pero deja fuerte mensaje: "El que mejor jugó fue…"
El entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli se pronunció tras finalizar la Liga 1 2025 con el segundo lugar, luego de vencer a Sporting Cristal.
Cusco FC venció a Sporting Cristal en la vuelta de los playoffs de la Liga 1 y clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al quedarse con el cupo de Perú 2. Tras el partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el entrenador de los ‘Guerreros dorados’, Miguel Rondelli, conversó con los medios de comunicación.
PUEDES VER: Aldair Fuentes, figura de Cusco FC, sorprende con firme calificativo a Cristal: "Es un..."
El entrenador argentino logró el objetivo de su equipo al no haber conseguido el título nacional tras quedarse sin chances en el Torneo Clausura que fue conquistado por Universitario. Precisamente, el estratega no dudó en referirse a su buena campaña con el club cusqueño y también mencionó a la ‘U’.
¿Qué dijo Miguel Rondelli tras finalizar la Liga 1 2025 como Perú 2?
“Creo que la gente se fue sintiendo identificada con el equipo, con la manera de jugar y eso es más importante. Yo entiendo que los números, los títulos son importantes, pero creo que lo que uno siente nunca lo olvida, entonces ojalá les hayamos hecho sentir mucho orgullo al hincha para que no se olvide de este equipo. Y ojalá cuando pasen los años se acuerden que el campeón fue Universitario, pero creo que el que mejor jugó fue Cusco FC”, dijo a Fútbol en América.
Asimismo, se refirió al cambio que tuvo el club con el paso del tiempo, luchando la temporada con algunos nombres diferentes, pero manteniendo la base del equipo. Un buen momento que es acompañado por la hinchada.
“Hago una comparación de cuando llegamos. Nosotros jugamos el primer partido de local acá contra UTC en el 2024, y empatamos 1-1, y había un murmullo por la valla que tenía el equipo en jugar, pero creo que la gente con el correr del tiempo se fue sintiendo identificada, acompaña cada vez en mayor número”, mencionó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90