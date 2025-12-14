0
LO ÚLTIMO
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

Rondelli destaca título de Universitario, pero deja fuerte mensaje: "El que mejor jugó fue…"

El entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli se pronunció tras finalizar la Liga 1 2025 con el segundo lugar, luego de vencer a Sporting Cristal.

Erickson Acuña
Miguel Rondelli dejó firme mensaje tras terminar la Liga 1 2025.
Miguel Rondelli dejó firme mensaje tras terminar la Liga 1 2025. | GLR/Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cusco FC venció a Sporting Cristal en la vuelta de los playoffs de la Liga 1 y clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al quedarse con el cupo de Perú 2. Tras el partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el entrenador de los ‘Guerreros dorados’, Miguel Rondelli, conversó con los medios de comunicación. 

Aldair Fuentes y su rotundo mensaje tras vencer a Sporting Cristal.

PUEDES VER: Aldair Fuentes, figura de Cusco FC, sorprende con firme calificativo a Cristal: "Es un..."

El entrenador argentino logró el objetivo de su equipo al no haber conseguido el título nacional tras quedarse sin chances en el Torneo Clausura que fue conquistado por Universitario. Precisamente, el estratega no dudó en referirse a su buena campaña con el club cusqueño y también mencionó a la ‘U’.

¿Qué dijo Miguel Rondelli tras finalizar la Liga 1 2025 como Perú 2?

“Creo que la gente se fue sintiendo identificada con el equipo, con la manera de jugar y eso es más importante. Yo entiendo que los números, los títulos son importantes, pero creo que lo que uno siente nunca lo olvida, entonces ojalá les hayamos hecho sentir mucho orgullo al hincha para que no se olvide de este equipo. Y ojalá cuando pasen los años se acuerden que el campeón fue Universitario, pero creo que el que mejor jugó fue Cusco FC”, dijo a Fútbol en América.

Asimismo, se refirió al cambio que tuvo el club con el paso del tiempo, luchando la temporada con algunos nombres diferentes, pero manteniendo la base del equipo. Un buen momento que es acompañado por la hinchada. 

“Hago una comparación de cuando llegamos. Nosotros jugamos el primer partido de local acá contra UTC en el 2024, y empatamos 1-1, y había un murmullo por la valla que tenía el equipo en jugar, pero creo que la gente con el correr del tiempo se fue sintiendo identificada, acompaña cada vez en mayor número”, mencionó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza Lima y todos los rivales que debe vencer para llegar a Fase de Grupos de la Libertadores

  2. Prensa argentina califica el fichaje de Pablo Guede a Alianza Lima: "No es bueno"

  3. Cusco FC le remontó el marcador a Sporting Cristal y se quedó con el 'Perú 2' de la Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano