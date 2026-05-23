DT de Los Chankas dejó picante declaración al no tener hinchas en Matute: "Que hagan los estadios más grande"

Alianza Lima y Los Chankas protagonizarán el partido más decisivo de la fecha 16, pues podríamos conocer al ganador del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, pese a que es un duelo que ha generado bastante expectativa, solo habrán hinchas blanquiazules y no estarán los fanáticos del conjunto de Andahuaylas.

Esto causó mucho ruido en Los Chankas, que alzaron su voz de protesta porque Alianza Lima no le otorgó un espacio para sus hinchas, incluso uno de sus directivos aseguró que los íntimos estaban asustados y que para duelo de vuelta en el Torneo Clausura, también harán la misma jugada.

Otro de los que se pronunció acerca de esto fue Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, quien declaró en la previa del encuentro y confesó que le gustaría que hagan los estadios más grandes para que puedan ingresar más hinchas: “Nada, es parte. Que hagan los estadios má grande porque la gente en el fútbol va siempre, es fiesta y hay que disfrutarlo”.

En cuanto al partido, Walter Paoella fue consultado sobre en qué momento Los Chankas perdió un poco el paso cuando eran punteros de la Liga 1 durante muchas fechas, a lo que señaló:

“Lo que pasa es que es un torneo muy competitivo. Nosotros fuimos un equipo que al principio logramos muchos puntos y al final, en el momento en que nos tocó perder dos partidos seguidos, mantuvo Alianza esa regularidad. Algunos partidos por ahí, que no tuvieron la oportunidad de perder puntos y nosotros los perdimos. Ahí está la diferencia”.