0
ANTESALA
River Plate vs Santa Fe por Sudamericana
EN VIVO
Cerro Porteño vs Palmeiras por Copa Libertadores

Melgar presentó reclamo por la designación de Mike Palomino para el partido ante Alianza Lima

El árbitro Mike Palomino fue elegido para arbitrar el Melgar vs Alianza Lima por el Torneo Clausura. No obstante, el 'Dominó' ha presentado un reclamo por la designación.

Angel Curo
Melgar presentó reclamo por la designación de Mike Palomino para el partido ante Alianza Lima
Melgar presentó reclamo por la designación de Mike Palomino para el partido ante Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

La fecha 6 del Torneo Clausura 2026 está próxima a comenzar y uno de los duelos más atractivos será el Melgar vs Alianza Lima. Este encuentro enfrentará a dos candidatos al título del campeonato, por lo que será clave para las aspiraciones de ambos equipos. Sin embargo, el partido ya comenzó a generar polémica luego de conocerse que el 'Dominó' expresó su disconformidad con la designación de Mike Palomino como árbitro principal del cotejo.

Nueva fecha de partidos de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Partidos de Liga 1: programación de partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Melgar presentó reclamo por la designación de Mike Palomino

En las últimas horas, se conoció que la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Mike Palomino como árbitro principal para el duelo que se disputará en Arequipa. Sin embargo, Melgar manifestó su malestar por esta designación, debido a que durante esta temporada ha considerado que algunas decisiones del colegiado terminaron perjudicándolo.

Precisamente, el periodista Daniel Rodríguez Hinojoza reveló que la directiva del cuadro arequipeño ya presentó un reclamo formal ante la Conar por la designación de Palomino, así como por la elección de David Huamán como encargado del VAR.

Mike Palomino, Melgar vs Alianza Lima, Liga 1 2026

Melgar protestó la designación de Mike Palomino como árbitro ante Alianza Lima

Melgar ya presentó el reclamo a Conar por las designaciones de Mike Palomino y David Huamán, fue la información que compartió el citado comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’.

El motivo de la molestia del 'Dominó' con el juez se remonta a su partido ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura, donde fue cuestionado por no sancionar un presunto penal en contra del futbolista Jefferson Cáceres. Su actuación en este partido conllevó a que Melgar presentara una queja en contra de Mike Palomino.

Mike Palomino fue cuestionado en la fecha 5 del Torneo Clausura

Del mismo modo, la elección de Palomino ha generado molestia en los hinchas, especialmente porque viene de protagonizar dos polémicas en el partido de Universitario ante FC Cajamarca, donde sancionó un polémico penal para los cajamarquinos y no sancionó una tarjeta roja contra Piero Quispe.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alfonso Dulanto calificó firmemente a Piero Quispe tras su debut con Universitario: "Diferente"

  2. ¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo y dónde ver partido EN VIVO por Copa Sudamericana?

  3. Entradas Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para ver el clásico femenino

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano