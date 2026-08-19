Melgar presentó reclamo por la designación de Mike Palomino para el partido ante Alianza Lima

La fecha 6 del Torneo Clausura 2026 está próxima a comenzar y uno de los duelos más atractivos será el Melgar vs Alianza Lima. Este encuentro enfrentará a dos candidatos al título del campeonato, por lo que será clave para las aspiraciones de ambos equipos. Sin embargo, el partido ya comenzó a generar polémica luego de conocerse que el 'Dominó' expresó su disconformidad con la designación de Mike Palomino como árbitro principal del cotejo.

Melgar presentó reclamo por la designación de Mike Palomino

En las últimas horas, se conoció que la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Mike Palomino como árbitro principal para el duelo que se disputará en Arequipa. Sin embargo, Melgar manifestó su malestar por esta designación, debido a que durante esta temporada ha considerado que algunas decisiones del colegiado terminaron perjudicándolo.

Precisamente, el periodista Daniel Rodríguez Hinojoza reveló que la directiva del cuadro arequipeño ya presentó un reclamo formal ante la Conar por la designación de Palomino, así como por la elección de David Huamán como encargado del VAR.

Melgar protestó la designación de Mike Palomino como árbitro ante Alianza Lima

“Melgar ya presentó el reclamo a Conar por las designaciones de Mike Palomino y David Huamán”, fue la información que compartió el citado comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’.

El motivo de la molestia del 'Dominó' con el juez se remonta a su partido ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura, donde fue cuestionado por no sancionar un presunto penal en contra del futbolista Jefferson Cáceres. Su actuación en este partido conllevó a que Melgar presentara una queja en contra de Mike Palomino.

Mike Palomino fue cuestionado en la fecha 5 del Torneo Clausura

Del mismo modo, la elección de Palomino ha generado molestia en los hinchas, especialmente porque viene de protagonizar dos polémicas en el partido de Universitario ante FC Cajamarca, donde sancionó un polémico penal para los cajamarquinos y no sancionó una tarjeta roja contra Piero Quispe.