Cienciano y su sensible baja confirmada para duelo ante Alianza Lima en Matute: "Por contrato"

El partido entre Alianza Lima y Cienciano puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga 1. Para este encuentro a disputarse en Matute, el 'Papá de América' sufrirá la sensible baja de un elemento que ha venido siendo clave en materia ofensiva. Nos referimos a Matías Succar.

De acuerdo a lo declarado por el propio delantero tras el encuentro contra Atlético Grau, este no tiene permitido jugar ante los blanquiazules por una cláusula en el acuerdo de cesión. Recordemos que el delantero está a préstamo en el elenco cusqueño hasta fines del presente año.

“Partido complicado para nosotros. Yo no lo puedo jugar por contrato, pero estaremos alentando desde afuera al equipo y esperamos que podamos conseguir un buen resultado”, declaró el artillero para Ovación.

Matías Succar

Cabe señalar que el 'Tanque' sí jugó el partido del Apertura ante Alianza Lima en el estadio Garcilaso de la Vega y cabe precisar que sobre el final de aquel encuentro se falló un gol debajo del arco. Aquella vez, la visita se impuso por 1-0.

Además que Matías Succar tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2027, pero al no tener muchas chances de alternar, finalmente se decidió cederlo a Cienciano por toda la presente temporada.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano se juega este martes 3 de noviembre, a partir de las 8.00 p. m. Este duelo se juega en el estadio Alejandro Villanueva y es correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.