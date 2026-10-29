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Cienciano y su sensible baja confirmada para duelo ante Alianza Lima en Matute: "Por contrato"

Cienciano visitará a Alianza Lima en partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El 'Papá de América' tendrá una importante baja para el duelo en Matute.

Wilfredo Inostroza
Cienciano tendrá dura baja para el partido ante Alianza Lima
Cienciano tendrá dura baja para el partido ante Alianza Lima | Foto: Cienciano Oficial
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El partido entre Alianza Lima y Cienciano puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga 1. Para este encuentro a disputarse en Matute, el 'Papá de América' sufrirá la sensible baja de un elemento que ha venido siendo clave en materia ofensiva. Nos referimos a Matías Succar.

Repasa cómo marcha la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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De acuerdo a lo declarado por el propio delantero tras el encuentro contra Atlético Grau, este no tiene permitido jugar ante los blanquiazules por una cláusula en el acuerdo de cesión. Recordemos que el delantero está a préstamo en el elenco cusqueño hasta fines del presente año.

“Partido complicado para nosotros. Yo no lo puedo jugar por contrato, pero estaremos alentando desde afuera al equipo y esperamos que podamos conseguir un buen resultado”, declaró el artillero para Ovación.

Matías Succar

Matías Succar

Cabe señalar que el 'Tanque' sí jugó el partido del Apertura ante Alianza Lima en el estadio Garcilaso de la Vega y cabe precisar que sobre el final de aquel encuentro se falló un gol debajo del arco. Aquella vez, la visita se impuso por 1-0.

Además que Matías Succar tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2027, pero al no tener muchas chances de alternar, finalmente se decidió cederlo a Cienciano por toda la presente temporada.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano se juega este martes 3 de noviembre, a partir de las 8.00 p. m. Este duelo se juega en el estadio Alejandro Villanueva y es correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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