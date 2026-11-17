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Fichajes Liga 1 2027: altas, bajas, rumores y renovaciones en el mercado de pases del fútbol peruano
Conoce las últimas noticias del mercado de fichajes de la Liga 1 2027 con las incorporaciones, salidas, rumores y renovaciones de los 18 equipos peruanos.
El mercado de fichajes de la Liga 1 2027 está a punto de comenzar, desde el 5 de enero hasta el 15 de marzo. No obstante, los clubes ya vienen trabajando en sus incorporaciones, salidas y renovaciones para afrontar de manera adecuada la próxima temporada del fútbol peruano.
PUEDES VER: Piero Magallanes, pretendido por Alianza y Universitario, se perfila a firmar por club de Liga 1
Fichajes Liga 1 2027: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores del mercado de pases de Perú
Fichajes 2027 de Universitario de Deportes
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Carlos Gruezo
|Piero Magallanes
Mathías Llontop
Francisco Arancibia
Bassco Soyer
|Miguel Vargas
Fichajes 2027 de Alianza Lima
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Piero Magallanes
André Carrillo
Renato Tapia
Mauricio Arrasco
Bassco Soyer
Fichajes 2027 de Sporting Cristal
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Hernán Barcos (posible salida por retiro)
|Piero Magallanes
Mauricio Arrasco
|Santiago González
Fichajes 2027 de Cusco FC
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Juan Manuel Tévez
Miguel Silveira
Fichajes 2027 de Cienciano
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Horacio Melgarejo (posible salida)
|Orlando Núñez
|Carlos Garcés
Cristian Souza (negociaciones)
Fichajes 2027 de Sport Huancayo
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Marcos Lliuya
|Piero Magallanes (negociaciones)
Fichajes 2027 de Sport Boys
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Orlando Núñez
Jesús Castillo
|Hernán Da Campo
Carlos Desio (DT)
Carlos Zambrano (negociaciones)
Fichajes 2027 de ADT
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Orlando Núñez (posible salida)
Fichajes 2027 de Deportivo Garcilaso
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Francisco Arancibia (posible salida)
Fichajes 2027 de FC Cajamarca
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Mauricio Arrasco (posible salida)
Fichajes 2027 de Melgar
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Carlos Cáceda (posible salida)
|Mathías Llontop
Fichajes 2027 de FC Cajamarca
|REFUERZOS
|SALIDAS
|RUMORES
|RENOVACIONES
|Mauricio Arrasco (posible salida)
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