El mercado de fichajes de la Liga 1 2027 está a punto de comenzar, desde el 5 de enero hasta el 15 de marzo. No obstante, los clubes ya vienen trabajando en sus incorporaciones, salidas y renovaciones para afrontar de manera adecuada la próxima temporada del fútbol peruano.

Fichajes Liga 1 2027: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores del mercado de pases de Perú

Fichajes 2027 de Universitario de Deportes

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Carlos Gruezo Piero Magallanes

Mathías Llontop

Francisco Arancibia

Bassco Soyer Miguel Vargas

Fichajes 2027 de Alianza Lima

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Piero Magallanes

André Carrillo

Renato Tapia

Mauricio Arrasco

Bassco Soyer

Fichajes 2027 de Sporting Cristal

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Hernán Barcos (posible salida por retiro) Piero Magallanes

Mauricio Arrasco Santiago González

Fichajes 2027 de Cusco FC

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Juan Manuel Tévez

Miguel Silveira

Fichajes 2027 de Cienciano

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Horacio Melgarejo (posible salida) Orlando Núñez Carlos Garcés

Cristian Souza (negociaciones)

Fichajes 2027 de Sport Huancayo

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Marcos Lliuya Piero Magallanes (negociaciones)

Fichajes 2027 de Sport Boys

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Orlando Núñez

Jesús Castillo Hernán Da Campo

Carlos Desio (DT)

Carlos Zambrano (negociaciones)

Fichajes 2027 de ADT

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Orlando Núñez (posible salida)

Fichajes 2027 de Deportivo Garcilaso

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Francisco Arancibia (posible salida)

Fichajes 2027 de FC Cajamarca

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Mauricio Arrasco (posible salida)

Fichajes 2027 de Melgar

REFUERZOS SALIDAS RUMORES RENOVACIONES Carlos Cáceda (posible salida) Mathías Llontop

Fichajes 2027 de FC Cajamarca