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FBC Melgar tomó drástica decisión con Jeriel de Santis tras haber jugado solo 7 partidos
Jeriel de Santis arrancó como titular y convirtió un gol con la camiseta de FBC Melgar, pero luego no encontró regularidad: fue suplente, dejó de ser convocado y ahora tomaron una fuerte decisión sobre él.
Jeriel de Santis volvió al fútbol peruano para vestir la camiseta de FBC Melgar con la intención de lograr su revancha tras su pésimo paso por Alianza Lima. Sin embargo, no pudo revertir su mala racha goleadora y terminó jugando apenas siete encuentros entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.
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El delantero de 23 años empezó como titular con Juan Reynoso y convirtió en la victoria por 2-0 ante Cienciano. Después alternó con los suplentes y, tras la llegada del nuevo entrenador, Miguel Rondelli, dejó de ser convocado. Se perdió los últimos cuatro partidos por la liga local y apenas disputó siete encuentros, en los que anotó un solo gol.
Debido a estos malos números, FBC Melgar tomó la decisión de cederlo a préstamo al Caracas FC de Venezuela y así lo hizo saber en sus redes sociales: “Gracias por tu entrega y compromiso, Jeriel. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera”.
FBC Melgar despidió a Jeriel de Santis.
De esta manera, Jeriel de Santis regresa a Caracas FC de Venezuela, club donde le fue muy bien. Tras su paso por Alianza Lima, el peruano llegó al cuadro llanero en la temporada 2025, en la que jugó 35 partidos, anotó 13 goles y brindó dos asistencias. Cabe recordar que, con la camiseta blanquiazul, Jeriel de Santis apenas disputó 12 cotejos y no convirtió ningún tanto.
¿En qué clubes jugó Jeriel de Santis?
- Caracas FC (Venezuela): club en el que debutó profesionalmente y al que ha pertenecido en distintas etapas.
- Boavista FC (Portugal): institución europea en la que sumó experiencia tanto en el primer equipo como en la categoría sub-23.
- FC Cartagena B (España): equipo filial español al que llegó cedido a préstamo desde Portugal.
- Alianza Lima (Perú): equipo que adquirió sus servicios de cara a la temporada 2024.
- CF Intercity (España): club de la Primera Federación al que fue cedido a préstamo por la escuadra blanquiazul.
- FBC Melgar (Perú): su actual club en la Liga 1, donde juega cedido.
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