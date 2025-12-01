Por el sueño del ascenso: confirmados los 18 equipos que participarán en la Liga 2 2026

El último domingo Estudiantil CNI se convirtió en el último inquilino confirmado para la Liga 2 2026, un torneo que ya es catalogado como profesional y es la antesa a la máxima categoría del fútbol peruano. Ahora ya están definidos los 18 equipos que pugnarán por el ascenso a la Liga 1 en la campaña 2027.

Recordemos que Unión Minas había sido campeón de la Copa Perú, mientras que la reserva de Sport Huancayo se coronó en la Liga 3 y estos equipos ascendieron directamente, por lo que solo faltaba conocer al equipo clasificado por el repechaje entre los subcampeones de estos torneos.

Estudiantil CNI venció en penales a ANBA Perú y accedió a la Liga 2 y además será el segundo equipo de Loreto, específicamente de la ciudad de Iquitos, de donde también es Comerciantes FC, uno de los animadores del certamen en las últimas campañas.

Estudiantil CNI ascendió a la Liga 2.

Esta región de la selva solo es superada por La Libertad, que tendrá como representantes a Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci, que juegan en Iquitos; además de Deportivo Llacuabamba, que juega en Huamachuco. De Lima y Callao los equipos en competencia serán Universidad San Martín y Academia Cantolao.

Cabe señalar que falta definir la situación de Deportivo Binacional, que de momento ha sido descendido administrativamente por la FPF y le correspondería jugar la Liga 2, pero por recurrir a la justicia ordinaria, podría ser expulsado definitivamente de toda competición oficial como castigo, lo que dejaría su cupo desierto.

Los 18 equipos participantes en la Liga 2 2026

Academia Cantolao (Callao)

ADA Jaén (Jaén)

Alianza Universidad (Huánuco)

Ayacucho FC (Ayacucho)

Bentín Tacna Heroica (Tacna)

Carlos A. Mannnucci (Trujillo)

Comerciantes FC (Iquitos)

Deportivo Binacional (Puno)*

Deportivo Llacuabamba (Huamachuco)

Estudiantil CNI (Iquitos)

FC San Marcos (Huaraz)

Pirata FC (Chiclayo)

Santos FC (Nazca)

Sport Huancayo II (Huancayo)

Unión Comercio (Tarapoto)

Unión Minas (Cerro de Pasco)

Universidad César Vallejo (Trujillo)

Universidad San Martín (Lima)

¿Cuántos equipos ascenderán de la Liga 2 para el 2027?

Si bien el formato no se ha confirmado, se espera que dos equipos asciendan a la Liga 1 2027 procedente del torneo de ascenso: el campeón y el subcampeón.