Otávio Gut, defensor brasileño, dio la sorpresa y fichó por campeón peruano: "Bienvenido"

Además del mercado de fichajes de la Liga 1, los equipos que participarán en la Liga 2, edición de 2026, también vienen armando sus plantillas buscando el ascenso a la Primera División para el próximo año. Uno de los que tiene importantes aspiraciones es la Universidad San Martín.

El cuadro santo acaba de anunciar la incorporación de Otávio Gut, defensor brasileño que la temporada pasada defendió a Alianza Universidad de Huánuco y ahora buscará devolver al club tres veces campeón a la máxima elite del campeón nacional.

"A defender con alma y corazón nuestra camiseta. ¡Bienvenido a casa!", fue el mensaje con el que el elenco de Santa Anita al zaguero central de 29 años.

Otávio Gut es nuevo fichaje de la U. San Martín.

Otávio Gut también dejó un mensaje tras anunciarse su incorporación y confía que finalmente pueda devolver a la USMP a la Liga 1 para la temporada 2027.

"Me siento muy motivado por vestir esta camiseta. Quiero cumplir los objetivos y llevar al equipo al lugar que su historia merece: el primer nivel del fútbol peruano", dijo el 'garoto'.

Otávio Gut: trayectoria