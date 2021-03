Carlos Silvestri sobre su salida de la Sub-20: "Me da tristeza porque estábamos listos para competir"

Carlos Silvestri se mantendrá en el cargo hasta el mes de abril, fecha en la que culminará su contrato con la Federación Peruana de Fútbol para el cargo de entrenador de la selección Sub-20.

El ex estratega de la Academia Cantolao edificaba al combinado que le tocaría enfrentar el próximo sudamericano de la categoría. Inicialmente, se iba a disputar en 2020, sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus fue aplazado para este año y probablemente se desarrolle en setiembre.

"Me hubiera gustado terminar el proceso", es la primera frase que recibimos por parte de Silvestri. "Me hubiera encantado poder competir con la categoría que estaba entrenando. Estábamos listos", agregó.

Profesor Silvestri ¿Qué argumento le brindaron de la Federación Peruana de Fútbol para no continuar con el proceso?

Conversé con el director deportivo de menores, Ernesto Arakaki, y me indicó que había un cambio de estructura. Le expliqué mis razones para continuar en el cargo (por el campeonato Sudamericano Sub-20 que próximamente se desarrollará), pero escuché también las suyas. Las entendí, pero no estoy de acuerdo.

Me duele bastante porque es una selección especial para mí. Hicimos un buen campeonato Sub-17, nos quedamos afuera por un gol. Era justo que clasiquemos al Mundial, pero bueno, considero que dejamos una buena sensación. Llegamos al noveno partido con posibilidades e incluso ganamos el encuentro (ante Uruguay) en el último minuto. Esto te dice de la fuerza colectiva del equipo y que íbamos en un buen camino.

¿Su continuidad se debió al factor económico?

Mi contrato vencía en abril y hubo una total disposición para entablar un alargue de contrato para terminar el año. Creo que hubiese sido lo más lógico y consecuente tras tres años de trabajo. Lamentablemente pasaron las competencias al segundo semestre de 2021 por la pandemia y no pudimos competir.

Por lo que me manifiesta, profesor, infiero que hay una búsqueda de un perfil distinto para las menores de la selección. Porque solo pudo competir con la Sub-17 y mal no le fue.

La medición de los entrenadores de menores son los sudamericanos, que es la competencia máxima en las categorías. El año pasado debimos de haber jugado el Sudamericano Sub-20 que se iba a desarrollar en Colombia, pero por pandemia no se pudo.

Durante todo este tiempo hemos trabajamos de manera virtual porque el objetivo era el mismo (llegar de la mejor forma al Sudamericano Sub-20) y porque la sensación que tenía es que se iba a continuar con el proyecto hasta el fin del torneo o fin de año. Lamentablemente eso no ocurrió y eso es lo que me pone triste.

Su salida obviamente va a generar un impacto negativo en los jugadores. Iniciar un nuevo proceso, a portas de un torneo, no es sencillo

Los jugadores se tienen que adaptar porque son profesionales y sé que lo van a hacer. Lo que mencionas es un detalle y, sí, puede influir en el rendimiento. Con este grupo, establecimos un vínculo personal muy cercano porque queríamos brindarle el mejor soporte para explotar sus cualidades.

Eso es algo que normalmente hago en mis equipos. Enfocarme en el lado profesional, que es los dibujos tácticos, entrenamiento físico, pero el lado humano también es muy importante y es por ello que esta selección que dejo es muy especial para mí.

¿Qué tanto ha evolucionado las divisiones menores en nuestro país? ¿Hay un mejor trabajo tanto en la FPF y clubes?

Sí, hay una mejora. Encontré una buena estructura cuando Daniel Ahmed y Juan Carlos Oblitas me convocaron para ser entrenador de la selección Sub-20.Me dieron las facilidades para hacer un buen trabajo. Tenía en mente aplicar toda esta experiencia adquirida en esta categoría (Sub-20), pero lamentablemente no se pudo. Me deja tranquilo el trabajo que dejé en la Federación.

Hay clubes que trabajan muy bien, otros que van en camino a ello. Siempre que he conversado con los equipos, veo predisposición de mejorar. Son procesos que no se culminan de la noche a la mañana. Toman tiempo.

¿Qué se puede mejorar en la estructura del campeonato (Liga 1 y Liga 2) para beneficiar el trabajo en las selecciones menores?

Los clubes tienen que perseguir una estructura. Es alentador haber visto a entrenadores de menores con un proceso formativo distinto a la de algunos años. Hay más conocimiento y eso tiene que ser aprovechado.

El campeonato de reservas me parece un proyecto interesante. Lo dirigí durante cuatro años y hay varios jugadores de ese plantel que ahora están consolidados en Primera División. Hay que hacer más atractivo ese campeonato, que tenga incidencia en la mayor para que se preocupen por fortalecerlo.

Sé que ahora por la pandemia es difícil, ojalá que una vez todo normalizado pueda retomarse. Hace algunos años, el campeón y subcampeón daban puntos a la mayor. Hay que buscar algo así.

¿Una clasificación a un torneo internacional? Bajo esa premisa, profesor, creo conveniente que la Copa Bicentenario, por ejemplo, debería de ser disputada exclusivamente por jugadores Sub-20 y que ellos sean los encargados de darte ese cupo

Ese es un muy punto e interesante el que propones. Claro, hay que buscar algo así. Que tengan ese atractivo de competir porque obviamente, el equipo de Primera también tiene que verse beneficiado.

¿Considera idóneo el proceso de captación de talentos en los clubes? ¿Por qué le hago presente esta consulta? Porque en los últimos años aparecieron Andy Polar (Binacional) y Alex Valera (Deportivo Llacuabamba, ahora en Universitario), futbolistas que andaban escondidos y tuvieron que ascender desde Copa Perú para obtener visibilidad

Sí, son dos apariciones interesantes que te dan una matriz y zonifica un nicho por explotar. Se tiene que elaborar proyectos para llegar a esos lugares. Polar y Valera pueden seguir creciendo profesionalmente y dar el salto, incluso al exterior. Los clubes tienen que tener una mirada macro y crecer institucionalmente. Te repito, son procesos, que no se observan rápidamente los resultados, pero hay que sostenerlos.

Los jugadores necesitan tener, no sé si mucha, pero muy buena información para adaptarse a distintos contextos (un trabajo en su club y otro en la selección) y no les cueste mucho responder. Esa capacitación les va a permitir una adaptación más rápida y obviamente es una herramienta más que interesante.

¿Cree conveniente que deba de instaurarse una regla que obligue a los clubes a usar jugadores menores de 20 años en cancha, al menos uno?

Podría ser una alternativa, pero también creo que debe de fortalecerse el trabajo en el Torneo de Reserva. Como te decía, brindarle ese atractivo para que los clubes apuesten por sus canteras.

¿No es contraproducente que la FPF apueste por un desarrollo en menores y a su vez amplíe el cupo de extranjeros para la Liga 1?

Puedo entender, esto ya es un análisis propio, que la ampliación de ese cupo es por pandemia y para que los clubes lleguen de la mejor forma (reforzados) a sus responsabilidades locales e internacionales.

Obviamente, la inclusión de los chicos tiene que nacer de un convencimiento general. La incorporación de futbolistas tiene que ser para potenciar al equipo y para orientar a los menores.

Finalmente, profesor ¿Considera que el entrenador peruano ha ido recuperando el terreno perdido ante los técnicos extranjeros? El bicampeón actual del fútbol peruano es el profesor Roberto Mosquera y lo que viene haciendo el profesor Juan Reynoso en México es más que rescatable

Sí, hay una madurez importante. Los técnicos que mencionas, como Roberto y Juan, han llegado a ese nivel por las múltiples experiencias que tienen. Están en una edad interesante. Vuelcan toda su experiencia en beneficio de sus equipos.

¿Cuál es el futuro de Carlos Silvestri?

Bueno, luego de tres años de estar al mando en las divisiones menores de la selección, tengo muchas ganas de seguir dirigiendo. Se cerró una etapa bonita y estoy muy atento a que se abre otra posibilidad. Me gustaría dirigir en Liga 1 o Liga 2, en un proyecto deportivo serio.

Gracias, profesor un abrazo a la distancia.

Gracias Omar. Un abrazo para todos.