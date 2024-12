Antonio García Pye: "Hay que avanzar hasta lo máximo que se pueda en la Copa América"

“Estamos con las expectativas de siempre, de seguir avanzando, con realismo, no hay que exagerar nunca en los triunfos ni tampoco en las derrotas, así que con ese realismo creo que podemos ir avanzando poco a poco. Hay que ser un poco mediocre para no tener esas expectativas, el siguiente paso es el título, sabemos que es muy poco probable estadísticamente hablando, pero a eso apuntamos porque de lo contrario, no tendríamos por qué estar acá, hay que avanzar hasta lo máximo, pero paso a paso”, indicó al programa “En Pared” de TV Perú.