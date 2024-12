Eduardo Esidio a la selección peruana: "¡Jueguen más con Gianluca Lapadula!"

"Sí, me gusta su juego. Es un chico que está acostumbrado a jugar en un campeonato donde hay mucha marca (Serie A), eso le ayuda a saber cómo moverse en el área. Cerca del arco tiene una buena visión, también juega fuera del área y cuando está de referencia dentro busca el pase de los enganches (Cueva y Carillo), pero a veces no le dan tanto juego", comenzó diciendo.

Asimismo, se animó a darle un consejo para el partido de estar tarde (18.00 horas local) contra Brasil por las semifinales de la Copa América 2021. "Que en este partido tal vez tenga una sola oportunidad para hacer el gol y la tiene que meter. Tiene que hablar con Cueva y Peña para decirles: “búsquenme, acérquense, si jugamos los tres tengo más chance. No me dejen solo”. Hay que arriesgar encima de los defensas, hay que incomodarlos", aseveró.

Por otro lado, Eduardo Esidio manifestó que la 'Bicolor' está en la capacidad de dar el golpe, pero que deberá ser muy ordenada a nivel defensivo. "Perú ya superó todo lo que vivió en el debut y ha demostrado que tiene todo para hacer un gran partido a Brasil. Disculpa que hable como peruano, pero hemos mejorado mucho en todas las líneas, espero que no bajemos la guardia y que sostengamos el ritmo. Lo único que me preocupa es juego aéreo, la pelota parada. Creo que ahí no hemos encontrado respuesta y los muchachos no saben cómo marcar", sentenció en declaraciones para Trome.