Raziel García apunta a las Eliminatorias Qatar 2022: "Tengo que mantener el nivel"

" Esta Copa América me ha ayudado a asumir roles más importantes dentro del campo. Tengo que seguir demostrando lo que hice en la Copa América. Me ha servido también en el tema emocional ", expresó.

" El profesor Gareca en el partido ante Brasil me dijo que confíe en mí, que me atreva, que me asocie con mis compañeros y que juegue hacia adelante siempre para buscar el empate ", añadió.

" Yo necesito estar tranquilo en todo aspecto para desenvolverme bien. Sentí que no iba a estar al 100% en ese momento. Solo me queda seguir mejorando. Tengo que mantener el nivel y posiblemente se concrete algo en el exterior ", detalló.

"Lo que pasa es que era difícil estar lejos de casa, sin saber que pasa y sin poder hacer nada, por eso no decidí ir a Argentina […] Me gustaría jugar en una liga europea. Me siento contento por mis compañeros. A la mayoría los conozco desde menores. Me gustaría emigrar, es uno de mis sueños. Pero tengo que esforzarme para eso", concluyó.