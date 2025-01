Wilder Cartagena reveló lo que le dijeron desde Videna tras su llegada a Ittihad Kalba

Además, Cartagena afirmó que, no se comunicó con el estratega nacional, Ricardo Gareca , pero pudo conversar con el profesor Nestor Bonillo , quién le recomendó que, trabajara mucho para que siga siendo considerado en las próximas convocatorias.

"No conversé con el profesor Gareca, sino con el profesor Néstor Bonillo cuando había tomado la decisión. Le comenté y creo que lo tomó a bien, solo me pidió que trabajara mucho, que no pierda el ritmo y el nivel para estar en la Selección", indicó para RPP.