Ruidíaz descarta interés de Boca Juniors: "No existe, estoy feliz en Seattle"

El atacante de Seattle Sounders , Raúl Ruidíaz , se refirió a la posibilidad de llegar a Boca Juniors , afirmando que, no existe ningún acercamiento con el equipo argentino.

"Me preguntaron por Boca. En la mañana había visto que Boca me quería. Pero nada que ver. No existe acercamiento con Boca. Tengo contrato con Seattle Sounders hasta fin de año y estoy feliz acá", indicó para Radio Ovación.