Santiago Ormeño: "Estoy feliz porque Perú fue la primera selección que confió en mí"

"Yo desde un principio cuando vi que tenia posibilidad de llegar a la selección por mi buen momento, sea mexicana o peruana, yo tomé la decisión de ir con la primera selección que me diera la oportunidad. La primera que confió en mí fue la selección peruana", sostuvo el atacante nacido en México.

Además, Santiago Ormeño enfatizó su alegría de haber tomado la mejor decisión al decidir vestir la camiseta de la bicolor: "Estoy muy feliz y orgulloso de ser parte de esa maravillosa selección". Asimismo, el atacante de 27 años manifestó su gran deseo de volver ser convocado por el técnico Ricardo Gareca y que, cuando se dio el primer llamado, no estaba al 100 %.

"Todo fue de un día para otro, de contracorriente. Venía de vacaciones, con un esguince de segundo grado. Llegar, no poder entrenar al principio, hacer diferenciado, sumado a que físicamente venía un mes sin jugar y que te metan a partido de máximo nivel no está tan fácil. Igual todo Perú me ha recibido muy bien. Espero poder volver, consolidarme y darle alegrías, porque se lo debo", concluyó.