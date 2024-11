Selección Peruana: Doriva Bueno critica a Lúcar y Tristán por irse de la Selección

Ambas futbolistas blanquiazules venían trabajando con normalidad con el resto del plantel bajo las órdenes de Doriva Bueno en la 'Videnita' de Chincha, no sufren ninguna lesión, pero grande fue la sorpresa al no ver sus nombres en la delegación viajera. Ante tal situación el técnico de la Selección Peruana salió a explicar los motivos.

"Las dos chicas que hoy no están con nosotros eran parte del equipo titular. Me ha tomado de sorpresa saber que dejaron la concentración. Se quejaron del uniforme y la numeración", dijo.

El técnico brasileño Doriva Bueno también aseguró que el comportamiento de las jugadoras Myriam Tristán y Adriana Lúcar no fue nada ético, pues la numeración y las camisetas no es lo más importante en un equipo.

"Yo entiendo las quejas, pero creo que no era el momento. Dejé en claro que la numeración no es lo más importante. Ellas no han tenido un comportamiento ético. No es verdad que están amenazadas", precisó.