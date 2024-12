Perú vs. Chile: El equipo que Gareca alinearía para el Clásico del Pacífico

Faltan 24 horas y un poco más para el Clásico del Pacífico. Ricardo Gareca se encuentra ultimando detalles para definir el once de la selección peruana que saldrá con todo en busca de los tres puntos. Sin embargo, el "Tigre" ya tiene en mente una base de jugadores.

El "Tigre" esperará los resultados de Renato Tapia, quien acusa una sobrecarga en los gemelos. Si el "Cabezón" no llega al cien por ciento, Aquino ocupará su lugar. Asimismo, Carlos Zambrano puede desplazar a Christian Ramos y Anderson Santamaría. El "León" ha llegado con muchas ganas de cobrarse una revancha y demostrar que es el titular. En la banda izquierda, ayer probaron con Trauco, pero Marcos López, inicialista en los últimos partidos, no ha dado motivos para salir del once.