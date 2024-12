Perú sigue en caída: Argentina ganó 1-0 con penal fallado de Yotún

En la previa del partido, el técnico de Argentina advirtió al combinado patrio que no hará mayores variantes, salvo algunos ajustes. Básicamente estos cambios serían en las bandas, el resto del equipo será el mismo que viene de golear en la fecha pasada con Lionel Messi a la cabeza.

"Perú juega bien a la pelota, tiene futbolistas de buen pie. Vienen trabajando juntos hace mucho, tiene una mitad de la cancha con muy buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás", anticipaba Scaloni a pocas horas del partido.

Sin embargo, el camino no es nada fácil para Perú. El país incaico no podrá contar con medio plantel debido a las lesiones. El último en sentirse fue Luis Advíncula, quien queda fuera para el partido del jueves. Su lugar sería tomado en cuenta por Jhilmar Lora , aunque la otra opción es Oslimg Mora .

De acuerdo al último equipo que ensayó Ricardo Gareca , el otro cambio sería en la zaga central. Carlos Zambrano por Christian Ramos . Además, estaría volviendo Miguel Trauco por Marcos López . Finalmente, en el mediocampo también hay duda. Si no llega a recuperar Sergio Peña, Christofer Gonzales iría desde el arranque, mientras que Raziel García entraría por Gabriel Costa .

Perú vs. Argentina está pactado para iniciar a las 6:30 p. m. hora de Lima y 8:30 p.m. de Buenos Aires.

El partido de Perú vs Argentina será transmitido por el servicio de cable Movistar Deportes; sin embargo, también podrás verlo por señal abierta. Y, si no cuentas con una TV cerca, de igual forma podrás seguir en vivo y en directo por internet a través de la aplicación Movistar Play y América TV Go.