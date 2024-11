Ricardo Lagos: "Cuando me toque estar en la Selección Peruana, no seré 'ave de paso'"

"La selección siempre está en la cabeza del jugador. El jugador que no piensa en la selección no vive realmente el fútbol, yo la pienso, de verdad es mi sueño", expresó Lagos a 'Willax Deportes'.

"Pueden decir que estoy loco pero yo quiero estar en la selección sí o sí, siempre. Por eso me preparo de la mejor manera para que en el momento que me toque, no irme, sino quedarme. No quiero ser 'un ave de paso'", comentó.