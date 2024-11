Lagos: "Casi pierdo a mi mamá por el Covid, le prometí que sería campeón con Alianza"

Fue una de las piezas fundamentales de Alianza Lima para la consecución del campeonato 2021. Ricardo Lagos llegó a La Victoria cuando aún no se sabía si los 'íntimos' jugarían en Liga 1 o Liga 2 . El zurdo indicó que nunca vio como un retroceso el poder jugar Segunda con los blanquiazules.

"Este año me enseñó demasiado, nunca desconfié de Dios. Mucho me criticaron por venir a Alianza al inicio, porque estaba en Segunda, y mi madre se enfermó, entonces venía supuestamente todo mal. Yo entrenaba por zoom con el equipo estando en Chile, cuando regresé, entrené y a la semana estaba jugando", continuó.

"Es un esfuerzo que uno hace. Primera vez que mi mamá me fue a ver a jugar al fútbol y yo le había prometido que me iba a ver siendo campeón", expresó.

"No es vender humo pero me sucedió, de tenerla en una cama de hospital a tenerla en un asiento en el Nacional viéndome salir campeón con Alianza, me sentí lo mejor, más que campeón", puntualizó.