Lecaros sueña con estar en la Selección Peruana: "Vine de Brasil para ser convocado"

Alexander Lecaros regresó a la Liga 1 para vestir la camiseta del Mannucci de Trujillo. El habilidoso volante nacional partió a Brasil hace unos años con la consigna de lograr cosas importantes con Botafogo , pero el destino no le permitió cumplir sus deseos. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad con los 'Carlistas' para demostrar que puede ser un jugador a seguir por Ricardo Gareca .

Su deseo del delantero peruano es ponerse la 'mica' de la Selección Peruana . En una entrevista exclusiva con Diario Líbero, Lecaros contó que no ha tenido ningún contacto con el comando técnico, pero afirmó que llegó desde tierras cariocas para trabajar y más adelante ser considerado.

"No he tenido ningún contacto, pero yo vine de Brasil con la mentalidad de ser considerado y cumplir mi sueño. Obviamente eso no viene gratis, trabajaré día a día para cumplir lo que más quiero", indicó.