Gianluca Lapadula confesó su amor por el Perú y se reveló que pudo ser 'Jotita'

¿Se imaginan si Gianluca Lapadula hubiese reforzado al plantel de los 'Jotitas'? Bueno, ese sueño pudo haberse hecho realidad hace 14 años, cuando la Selección Peruana , al mando del DT Juan José Oré , clasificó all Mundial Sub 17, tras 'romperla' en el Sudamericano.

"Me arrepiento no haber conocido antes al Perú. Me habría encantado venir cuando tenía 15 o 17 años, porque habría cambiado mi vida mucho más antes", declaró Gianluca Lapadula a GolPerú.