Selección Peruana: ¿Quién es Quembol Guadalupe y por qué eligió a Perú antes que EEUU?

El defensor recibió la invitación para formar parte del combinado norteamericano producto a que nació en New Jersey en el año 2004. Sin embargo, Quembol Guadalupe no aceptó la invitación con la esperanza de vestir los colores del Perú.

"En varias ocasiones me mencionaron que si optaba por Estados Unidos , iría a todos los mundiales. En cambio si iba a Perú, la tenía que luchar. Sinceramente, lo mío pasa por un tema de agradecimiento. En Videna confiaron en mí primero. Yo siento que he nacido en Perú. Mi corazón está en este país", declaró a Toca y Pasa .

Ambos pertenecen al Orlando City y el zaguero tuvo palabras de agradecimiento con el arquero nacional. "Me esta ayudando mucho, se convirtió en un amigo, un hermano. Me aconseja, es una gran persona, es muy humilde, me ayuda con la movilidad y a veces me lleva a su casa. Es bonito vivir esa experiencia", sostuvo.