La dura critica de youtuber chileno a Edison Flores: "Es una copia barata de Gamarra"

En el programa 'Chileno.pe', el periodista y youtuber no ocultó su molestia por el presente del volante de D.C. United y aseguró que esta versión no se asoma a su mejor momento, en la clasificación de Perú a Rusia 2017.

"En el equipo B de Perú está 'Orejas' Flores, en algún momento me lo cambiaron al 'Orejas', antes era bueno, hoy no tiene carácter, hoy no sabe jugar", inició Aldolfo Hidalgo en la transmisión de su programa.