Selección Peruana: Christian Cueva queda descartado para el partido ante Ecuador

La Selección Peruana suma su primera baja para el partido del martes 1 de febrero. Ricardo Gareca no podrá contar con el mediocampista nacional Christian Cueva , quien sumó una nueva tarjeta amarilla contra Colombia, por lo que de inmediato quedó completamente descartado para el duelo contra Ecuador.

Christian Cueva es el único futbolista que no estará disponible para el próximo partido. El resto de futbolistas que están en capilla no fueron amonestados, por lo que su presencia para el duelo contra Ecuador no corre peligro.