¿Amenaza? Prensa ecuatoriana asegura que 'El Tri' vendrá a clasificar a Qatar 2022 en Lima

Sí, el 'Tri' está a nada de escribir su nombre en Qatar 2022, su cuarta Copa del Mundo de su historia, solo una desgracia no lo permitiría, por lo que mira con buenos ojos el duelo del martes que sostendrá con Perú.

Portada del diario Mercurio de ayer.

Sin embargo, las cosas no serán tan fáciles, la Selección Peruana no negociará puntos de local y hace trece años Ecuador no gana de visita en Lima por las Eliminatorias. Incluso, la bicolor lleva cuatro triunfos al hilo por procesos clasificatorios (dos en Lima y dos en Quito).