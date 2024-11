Periodista colombiano lanzó dura critica a Perú: "¿Dónde juegan los 'súperperuanos'?"

A pocas semanas de vivir la última doble fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 una de las selecciones que la tiene muy complicada para llegar a la Copa del Mundo es la escuadra colombiana. Justamente, en medio de un análisis los periodistas 'cafeteros' no dudaron en señalar lo que fue el duelo frente a Perú, partido que 'sepultó' prácticamente las aspiraciones de clasificar al Mundial.

"Estratégicamente, le ganó el ajedrez Gareca en el segundo tiempo a Reinaldo Rueda. El primer tiempo dominó Colombia, lo pasó por encima a Perú pero no la metimos. Los jugadores no lo pierden, lo gana Gareca", mencionan los periodistas colombianos en este debate.

El debate surgía en base a que Colombia debía esperar más a su rival para poder contragolpear y cortar la mala racha de no hacer goles en Eliminatorias. Esto, no fue bien visto por el periodista Samuel Vargas, quien dejó en claro que "no es la esencia" de la escuadra 'cafetera' a lo largo de su historia.