¿Qué es de Antonio Gonzales, volante que también enfrentó a Uruguay en el Centenario?

Eso sí, hubo un tercer trofeo con relación al Torneo Apertura 2008, pero no se logró el objetivo a final de temporada como lo es un título nacional.

Antonio Gonzales afrontó partido ante Uruguay en el Centenario. Foto: Luis Jimenez.

Ricardo Gareca tuvo en sus filas a Antonio Gonzales cuando fue entrenador de Universitario de Deportes en los años 2007 y 2008. El "Tigre" fue uno de los que aportó bastante en el crecimiento de "Toñito", donde le indicó que no cometiera muchas faltas que compliquen al partido por recibir constantes tarjetas amarillas.

"Antes que llegue Gareca sí pegaba, pero cuando llegó el profesor Ricardo, me limpió un poco la cabeza. Me dijo las cosas que me tenía que decir. Es un gran ser humano, confía mucho en ti", indicó Antonio Gonzales en una entrevista a Willax Deportes.