¡A enfocarse en Paraguay! Ricardo Gareca pidió a jugadores no hacer reclamos por el VAR

Los peruanos aún sentimos desazón y rabia por la decisión del VAR respecto al gol que anotó Miguel Trauco en el Perú vs Uruguay y que finalmente no fue convalidado ni revisado por el árbitro brasileño Anderson Daronco .

El defensa Callens fue quien más hizo notar su impotencia. "Le dije al árbitro que revise y me dice que sí lo revisó. Toda la gente dice que es gol. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. Eso es robo. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto", explotó a ras de cancha para 'Movistar'.