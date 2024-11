Gianluca Lapadula y su profunda revelación sobre el Perú: "Me arrepiento de no haberlo conocido antes"

Es un ídolo en territorito nacional; sin embargo lamenta no haber conocido antes al país. Gianluca Lapadula confesó en su momento que le hubiese encantado llegar al Perú mucho antes del 2020 , fecha en la que representó por primera vez a la 'Blanquirroja' por las E liminatorias Qatar 2022.

"Lo único de lo que me arrepiento es de no haber conocido antes al Perú. Conocer el país habría cambiado mi vida. Me hubiese encantado llegar a la edad de los 15 o 20 años", declaró Gianluca Lapadula.