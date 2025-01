¿Qué resultados necesita la selección peruana para seguir con vida en el Sudamericano Sub 20 2025?

La selección peruana sub 20 sufrió una dolorosa derrota ante Venezuela por la segunda fecha del Sudamericano de la categoría. La 'Vinotinto' no tuvo piedad de los dirigidos por José 'Chemo' del Solar y les propinó un contundente 4-0, resultado que agrava la crisis de la Bicolor pues no ha sumado puntos en el certamen.