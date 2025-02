Pedro García reveló la única condición para que Paolo Guerrero vuelva a la selección: "Si él..."

Ante este panorama, uno de los que no dudó en pronunciarse fue el periodista deportivo, Pedro García. Durante la emisión del programa "Doble Punta", el exconductor de Movistar Deportes dio las insólitas estadísticas del 'Depredador' en lo que concierne a sus últimos años en la Bicolor.

"El último gol oficial de Paolo Guerrero con Perú es de hace 6 años. No es serio hablar del tema ahorita. La única manera que sea serio hablar de Guerrero en la selección es que, contra Boca, si Alianza clasifica, haga unas buenas presentaciones, marque un gol, desacomode a los centrales argentinos. Alianza eventualmente gane", expresó Pedro García.

"Si él muestra un peso específico, determinante para que, por ejemplo, elimine a Boca o le haga un partidazo. Y será serio hablar de Guerrero. Hoy día no es serio para mí hablar de Guerrero. Yo me abstengo. No es serio porque el ritmo de la copa es el ritmo de la eliminatoria, si juegas con equipos tipo Boca Juniors. Entonces, para mí solamente sería será serio hablar de Guerrero si es que ocurre lo que digo: gran partido con Boca, oposición con los centrales, le hacen un penal, eventualmente hace un gol, ahí te digo está vivo, puede jugar", agregó.