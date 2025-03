Confirmado: Perú y Bolivia no sumarán puntos pese al resultado del partido

Los hinchas de la selección peruana se encuentran sumamente preocupados por el presente del plantel, ya que marcha último en las Eliminatorias 2026 y hace poco obtuvo a su tercer director técnico en lo que va del proceso clasificatorio. Óscar Ibáñez llegó tras la salida de Jorge Fossati, quien a su vez arribó para reemplazar a Juan Reynoso. Sin embargo, ahora se confirmó que el partido entre Perú vs. Bolivia no tendrá puntos en juego .

Bajo esa premisa, una noticia desvió la atención en los seguidores de la Bicolor, ya que se supo que ahora el nuevo encuentro entre Perú y Bolivia tendrá una condición en particular: la escuadra que gane no se llevará ni un solo punto para la tabla de posiciones. No obstante, esto no es nada extraño teniendo en cuenta el contexto.