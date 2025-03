Erick Delgado lanza duro comentario tras el partido ante Venezuela: "Nos han robado"

Un partido lleno de polémicas fue el Venezuela vs. Perú en Maturín. Con diversas anulaciones y decisiones controversiales del árbitro chileno, Cristian Garay , diversos comunicadores salieron al frente a lanzar sus comentarios.

En su espacio por el canal L1 Max, Erick Delgado, ex arquero de Sporting Cristal, tuvo comentarios drásticos con las decisiones de la terna arbitral que dirigió el partido vital entre la selección venezolana y el cuadro peruano.

Comentando lo dicho por Paolo Guerrero al terminar el encuentro, Delgado dijo lo siguiente: "Nos han robado y nos han robado porque cuando te cobran algo que no es correcto en una situación como esta que los dos estamos peleando por un mismo objetivo, hay robo. Lo que dice Guerrero es el sentir del pueblo".

Salomón Rondón se encargó de abrir el marcador al minuto 41’ tras un polémico penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay. El combinado peruano pudo empatar a través de Bryan Reyna , pero su gol fue anulado. La impotencia del ‘Depredador’ fue mayor ante las constantes faltas en contra, por lo que no dudó en expresarse sobre el final del encuentro.

“¡Somos coju…! ¡Somos coju…! No nos pueden poner terna chilena, tienen que poner de Argentina o Uruguay, no chilena. ¡No me jod…!”, dijo el goleador histórico de la Bicolor ante las cámaras de Movistar Deportes al ser consultado sobre la sensación de injusticia.