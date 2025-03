Gallese confesó la verdad de Carlos Zambrano tras polémico penal para Venezuela: "Me dice..."

Una de las acciones que generó polémica en el Venezuela vs Perú por Eliminatorias fue el penal cobrado a favor de Venezuela. El árbitro chileno, Cristian Garay , no dudó en pitar la pena máxima y dejar muy molestos a todos los jugadores peruanos. Esta acción desató todo tipo de comentarios post partido, y ahora el mismo Pedro Gallese sorprendió al revelar charla privada.

"No vi muy bien las jugadas polémicas, por lo que no estoy seguro si hubo mano en el gol nuestro o si fue falta en el penal de ellos. Lo que sí hubo fueron 'faltitas' que el árbitro cobró en contra y con eso nos fue metiendo, pero ya está. Pienso que en esta fecha doble se vio a otro Perú y mientras haya puntos en disputa vamos a seguir peleando", manifestó.

El portero de la selección peruana fue claro y confesó las palabras del central de Alianza Lima ante su entrada en el área. Expresa claramente que el 'Káiser' no tiene intenciones de golpear al jugador y que tiene contacto únicamente con el balón. Asimismo, recalcó que el árbitro no quiso cambiar su postura y no optó por ver el VAR.

"Pregunté a varios amigos que vieron las jugadas por la televisión y me dijeron que no hubo repeticiones ni en los jalones contra nuestros jugadores en área venezolana, ni en el gol que nos anularon. En el penal que nos cobran Carlos (Zambrano) me dice que va a disputar el balón, el árbitro no dudó y no quiso ir al VAR para ver la jugada", apuntó.