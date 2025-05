Jairo Vélez impactó con firme respuesta sobre un posible llamado a Perú: "Si llega..."

La selección peruana volverá a tener actividad en junio próximo por las Eliminatorias 2026, cuando se enfrente a Colombia en Barranquilla y Ecuador de local. Sin embargo, el DT Óscar Ibáñez viene analizando desde ya a los jugadores que podría convocar. Para sorpresa de muchos, un extranjero que viene destacando con Universitario podría ser llamado pues para ese tiempo cumplirá con todos los requisitos para hacerlo. Hablamos de Jairo Vélez, quien se refirió sobre el tema de manera contundente.

Jairo Vélez opinó sobre un posible llamado a la selección peruana

Si ha habido una pregunta recurrente en los últimos años al volante nacido en Ecuador es sobre un futuro interés de la Bicolor por él. Como en todas las ocasiones, fue claro al responder que no quisiera adelantarse a los hechos ya que respeta al combinado nacional y que analizaría si es que le llega la oportunidad de representar al Perú.

"Como lo digo siempre, no me gusta adelantarme mucho a eso. Respeto mucho el tema de la selección. Perú tiene grandes jugadores y están los mejores. Es un tema que si llega, tocará analizar. Personalmente te puedo decir sí o no, pero hoy estamos en nada y sería adelantarse", declaró Vélez en entrevista con GOLPERU.

Video: GOLPERU

Jairo Vélez mostró su agradecimiento con el Perú

La gran parte de la carrera del futbolista de 30 años se ha desarrollado en nuestro país, pasando por San Martín, César Vallejo y la 'U'; clubes donde lo trataron muy bien así como sus hinchas. Por esa razón, el más conocido como 'Corviche' no dudó en mostrarse agradecido con el Perú, donde ya tiene seis años viviendo.

"Hay que esperar, pero eso sí, estoy muy agradecido con el Perú. Este es mi sexto año acá y me han tratado muy bien, así que contento por eso", agregó el actual jugador del cuadro crema y una de las principales figuras en el esquema de los dirigidos por Jorge Fossati.

Jairo Vélez está agradecido con el Perú por la forma como lo han tratado como futbolista. Foto: Universitario de Deportes

¿Desde cuándo Jairo Vélez puede ser considerado jugador convocable para la selección peruana?

Si bien es cierto que regresó al Perú en enero de 2020 y obtuvo su nacionalización en setiembre del 2024, Jairo Vélez ya podría ser convocable para el combinado patrio, pues en este mes de mayo cumple los cinco años ininterrumpidos viviendo en el país, requisito que exige FIFA para la elegibilidad de futbolistas naturalizados a otras selecciones.