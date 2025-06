Óscar Ibáñez dejó contundente mensaje al referirse sobre Reynoso y Fossati: "No se refleja..."

Estamos a puertas de vivir el decisivo duelo entre Perú vs Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde la 'Bicolor' se jugará su última oportunidad para poder seguir con vida y poder ilusionarse con lograr un lugar en el repechaje. Previo a este duelo, Óscar Ibáñez habló con los medios y sorprendió al referirse sobre Juan Reynoso y Jorge Fossati.

El actual DT de Perú declaró en una conferencia de prensa, donde fue consultado por su opinión sobre los anteriores entrenadores (Juan Reynoso y Jorge Fossati) que tuvo la selección en este proceso clasificatorio. Al respecto, Ibáñez no titubeó y fue tajante al asegurar que ambos dejaron "cosas importantes".

"Yo reconozco mucho a los técnicos que estuvieron antes, dejaron cosas importantes que por ahí no se reflejan en la tabla. A veces cuando no tienes el resultado, no toma fuerza lo que trabajas o lo que dices", expresó el estratega para Radio Ovación y los demás medios presentes.

Video: Radio Ovación

Óscar Ibáñez habló sobre el juego de Perú

De igual forma, el exentrenador de Cienciano se refirió a sus planes sobre el estilo de juego que espera de sus pupilos, asegurando que buscarán hacer el juego de toque que siempre ha caracterizado a nuestro balompié y que les ha dado resultados anteriormente.

"Con el grupo de jugadores, hacerlos jugar como les ha dado resultado a ellos, como se sienten cómodos y manteniendo la esencia del fútbol peruano. Eso es lo que representa al hincha y es lo que mejor le sienta al futbolista peruano", añadió.