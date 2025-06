El resultado que eliminará a Perú sin necesidad de jugar los dos últimos partidos de Eliminatorias

Las selecciones de Perú y Ecuador empataron 0-0 por la antepenúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este resultado dejó a la Blanquirroja con chances mínimas de lograr el objetivo; sin embargo, aún existe una posibilidad que solo se concretará dependiendo de lo que suceda con Venezuela y Bolivia.

Y es que la ‘Vinotinto’ marcha actualmente en la séptima ubicación de la tabla de posiciones con 18 puntos, tomando el lugar del repechaje, mientras la ‘Verde’ el octavo lugar con 17 unidades. De esta manera, la Bicolor deberá esperar a que ninguno de los dos sume en la última fecha doble.

¿Qué resultado eliminará oficialmente a Perú sin la necesidad de jugar la última fecha doble?

Cabe recordar que Perú perdió muchos puntos en la primera parte de las Clasificatorias Sudamericanas y ya no tiene margen de error en la recta final. Por ello, y aunque es consciente de la dificultad, se enfoca en ganar a Uruguay y Paraguay para sumar 6 puntos. No obstante, deberá esperar a que Venezuela o Bolivia no ganen o empaten en sus respectivos encuentros.

Al cierre del encuentro contra Ecuador en Lima, la Bicolor está a 7 goles de emparejar al conjunto llanero en la repesca, que es a donde apunta el combinado nacional al no haber alcanzado los puntos suficientes en la tabla de posiciones. No cabe duda que la jornada doble de septiembre traerá muchas emociones.

De esta manera, Perú se juega su última carta donde solo un ‘milagro’ permitirá alcanzar el objetivo que para muchos parece imposible. Para que todos los resultados se concreten, Perú deberá primero asegurar el triunfo sobre Uruguay en el Centenario de Montevideo y Paraguay en el Nacional de Lima.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

Luego del partido en el Estadio Nacional de Lima ante Ecuador, la selección peruana enfrentará a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, el próximo 9 de septiembre.