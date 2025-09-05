Selección peruana y la contundente decisión que tomaron tras ser eliminada del Mundial

La selección peruana no logró un gran rendimiento y terminó cayendo goleada por 3-0 ante Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas. Este resultado conllevó a la eliminación de la 'Bicolor' en la pelea por el repechaje rumbo al Mundial 2026. Tras ello, la directiva no tardó en tomar su primera decisión para enfrentar esta crisis.

Y es que, si bien el panorama era complicado, la 'Blanquirroja' tenía la firme consigna de al menos cerrar de la mejor manera la Eliminatoria. Sin embargo, terminó sufriendo una estrepitosa goleada que evidenció el mal juego que el equipo ha mostrado a lo largo de todo este proceso.

¿Qué medida tomó la selección peruana?

Por ello, una vez sonó el pitazo final en el Estadio Centenario de Montevideo, la directiva de la FPF mostró su evidente descontento por la estrepitosa goleada y decidió bloquear todos los comentarios en sus publicaciones en la red social 'X'. De esta manera, ningún usuario podrá comentar las publicaciones en la cuenta de la 'Bicolor'.

Perú cayó goleado ante Uruguay y se despide del Mundial 2026. Foto: AFP

Esta medida busca, aparentemente, evitar las críticas de los hinchas tras quedar fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. Sin embargo, también refleja de manera clara la escasa atención que la Federación presta a la voz de sus seguidores.

La selección peruana entrenó a puertas cerradas

Asimismo, se conoció que Óscar Ibáñez tomó la contundente decisión de que el entrenamiento de este viernes se desarrolle a puertas cerradas y no con el acceso a la prensa que se tenía acostumbrado luego de un partido de Eliminatorias.

El DT de la 'Bicolor' buscará recuperar la confianza de sus dirigidos, pensando en lo que será el enfrentamiento ante Paraguay de este martes 9 de setiembre por la última fecha del campeonato.