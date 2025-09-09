Penny dio fuerte comentario contra Ferrari tras salida de Ibáñez como DT de Perú: "Fue una..."

La selección peruana atraviesa momentos de incertidumbre en el cierre de las Eliminatorias 2026. Tras quedar fuera del Mundial, la mirada ya está puesta en el próximo proceso, y todo indica que Jean Ferrari, directivo de la FPF, habría decidido prescindir de Óscar Ibáñez después del partido ante Paraguay. En ese contexto, Diego Penny no calló y lanzó un contundente mensaje contra el dirigente.

Y es que, Óscar Ibáñez aseguró a la prensa que permanecería al mando de la selección peruana de cara a los amistosos internacionales de octubre y noviembre. "El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos y, obviamente, le dijimos que sí", indicó el estratega.

No obstante, recientemente se conoció que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, no tendría contemplado la continuidad de Ibáñez en el banquillo de Perú y su salida se daría tras el partido ante Paraguay.

Diego Penny dio fuerte comentario contra Jean Ferrari

En medio de este escenario, Diego Penny, durante la última edición del programa 'Mano a Mano', se pronunció sobre la incertidumbre en torno al técnico y no dudó en arremeter contra Jean Ferrari, a quien señaló como el principal responsable de la situación y calificó lo ocurrido como “una vergüenza”.

Video: Denganche

"Hoy yo sí me la juego al decir que el máximo responsable del tema deportivo en la FPF es Jean Ferrari. Lo que pasó ayer fue una vergüenza (declaraciones de Ibáñez). Siento que han jugado con Óscar Ibáñez, porque él siempre ha sido muy cauto al hablar y ayer dijo que se iba a quedar para los amistosos, pero eso no va a pasar", señaló.

Asimismo, el exguardameta criticó el trato que habría tenido el exadministrador de Universitario hacia Óscar Ibáñez, resaltando que su trayectoria en la selección no merecía una situación así.

"A pesar de los resultados, él siempre ha dado la cara. Óscar Ibáñez como referente, arquero y entrenador de la selección, no se merece ese trato. Por un lado uno le dice 'te quedas' y por el otro sepa que no va a seguir", expresó.

¿Quién será el reemplazo de Óscar Ibáñez como DT de Perú?

El periodista deportivo Gustavo Peralta indicó que Manuel Barreto es una de las posibles opciones de ocupar el banquillo de la selección peruana. No obstante, señaló que Carlos Silvestri es la opción más fuerte para este cargo.

"Se habló mucho de que Manuel Barreto sea una posibilidad que asuma ese interino para los partidos de octubre ante Chile en Concepción y los partidos en Rusia en noviembre ante Chile también y ante Rusia. Sí es una posibilidad que sea Manuel Barreto, pero no diría que la principal. Me parece a mí que tiene muchas chances de ser interino Carlos Silvestri para esos partidos", indicó el citado comunicador.