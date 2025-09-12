0

¡Inesperado! Jean Ferrari confirmó que la selección peruana jugará en Matute por Eliminatorias

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, sorprendió al anunciar que la selección peruana podrá jugar como local en el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

Angel Curo
Jean Ferrari confirmó que la selección peruana jugará en Matute por Eliminatorias
Jean Ferrari confirmó que la selección peruana jugará en Matute por Eliminatorias | Composición: Líbero
COMPARTIR

Los hinchas de la selección peruana siguen con el sabor amargo que supuso la eliminación del Mundial 2026. Por ello, los esfuerzos están centrados en el futuro y las demás disciplinas. Recientemente se conoció que la 'Bicolor' podría cambiar de sede para afrontar sus próximos duelos. En ese sentido, Jean Ferrari sorprendió a los hinchas al confirmar que el combinado nacional podrá hacer de local en Matute.

FPF anunció la llegada de un nuevo entrenador para la selección peruana

PUEDES VER: ¡Batacazo! FPF oficializó al flamante entrenador de la selección peruana: "Un nuevo capítulo"

La selección peruana jugará en Matute

Este viernes 12 de setiembre, mediante una conferencia de prensa, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, confirmó que han tomado la decisión de inscribir la Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, para que pueda ser sede de los partidos de la selección peruana.

No obstante, cabe resaltar que esta medida aplica solo para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Femenino 2027. Además, el directivo recalcó que junto con Matute, otros 3 estadios serán inscritos y podrán albergar los partidos de la 'Bicolor' en este transcendental proceso.

"En cuanto al tema de la localía, se ha optado por inscribir cuatro estadios. El Estadio Nacional, el Estadio de Matute, el Estadio Miguel Grau del Callao, y el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco, porque queremos también llevar el fútbol femenino a nuestras provincias", expresó Ferrari en conferencia.

El estadio de Matute albergará partidos de la selección peruana. Foto: Carlos Félix/URPI

El estadio de Matute albergará partidos de la selección peruana. Foto: Carlos Félix/URPI

De igual forma, Ferrari indicó que la decisión de inscribir el Estadio Garcilaso de Cusco es para que las provincias de nuestro país puedan disfrutar ver a la selección peruana y aprovechar la altura.

"Qué mejor que poder llevar a nuestra selección a las provincias, y también tratando de utilizar una arma importante para nosotros como lo es la altura. En ese sentido, vamos a utilizar todas nuestras armas y nuestras herramientas para poder tratar de buscar esos pasos en función a esta reestructuración que tanto hablamos", manifestó.

La selección peruana femenina presentó a su nuevo DT

Asimismo, cabe recalcar que, otra de las noticias más destacadas fue la presentación de Antonio Spinelli como nuevo DT de la selección peruana para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas. El anuncio fue el motivo de la conferencia de prensa y Jean Ferrari no dudó en valorar las virtudes del nuevo estratega.

"Es el punto de partida de un cambio y una restructuración. Traer un entrenador con esas características enfocado principalmente en un tema de estructuración, y Antonio Spinelli tiene esas características, ese perfil. He tenido la oportunidad de hablar con otros tantos entrenadores y Antonio es la persona en la que yo confío va a hacer un cambio estructural que es lo que necesitamos", indicó el directivo.

Fixture de la selección peruana femenina en las Eliminatorias 2027

  • Fecha 1: Colombia vs Perú - 24/10/2025
  • Fecha 2: Descansa
  • Fecha 3: Perú vs Chile - 28/11/2025
  • Fecha 4: Venezuela vs Perú - 2/12/2025
  • Fecha 5: Perú vs Uruguay - 10/04/2026
  • Fecha 6: Perú vs Paraguay - 14/04/2026
  • Fecha 7: Ecuador vs Perú - 18/04/2026
  • Fecha 8: Argentina vs Perú - 5/06/2026
  • Fecha 9: Perú vs Bolivia - 9/06/2026

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ¡Batacazo! FPF oficializó al flamante entrenador de la selección peruana: "Un nuevo capítulo"

  2. Tristeza en Matute: Alianza Lima perdió 4-3 por penales en el torneo de la Conmebol

  3. FPF anunció salida de Ibáñez y mencionó al nuevo DT de la selección peruana: "Una nueva era"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano