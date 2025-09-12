¡Inesperado! Jean Ferrari confirmó que la selección peruana jugará en Matute por Eliminatorias

Los hinchas de la selección peruana siguen con el sabor amargo que supuso la eliminación del Mundial 2026. Por ello, los esfuerzos están centrados en el futuro y las demás disciplinas. Recientemente se conoció que la 'Bicolor' podría cambiar de sede para afrontar sus próximos duelos. En ese sentido, Jean Ferrari sorprendió a los hinchas al confirmar que el combinado nacional podrá hacer de local en Matute.

La selección peruana jugará en Matute

Este viernes 12 de setiembre, mediante una conferencia de prensa, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, confirmó que han tomado la decisión de inscribir la Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, para que pueda ser sede de los partidos de la selección peruana.

No obstante, cabe resaltar que esta medida aplica solo para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Femenino 2027. Además, el directivo recalcó que junto con Matute, otros 3 estadios serán inscritos y podrán albergar los partidos de la 'Bicolor' en este transcendental proceso.

"En cuanto al tema de la localía, se ha optado por inscribir cuatro estadios. El Estadio Nacional, el Estadio de Matute, el Estadio Miguel Grau del Callao, y el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco, porque queremos también llevar el fútbol femenino a nuestras provincias", expresó Ferrari en conferencia.

De igual forma, Ferrari indicó que la decisión de inscribir el Estadio Garcilaso de Cusco es para que las provincias de nuestro país puedan disfrutar ver a la selección peruana y aprovechar la altura.

"Qué mejor que poder llevar a nuestra selección a las provincias, y también tratando de utilizar una arma importante para nosotros como lo es la altura. En ese sentido, vamos a utilizar todas nuestras armas y nuestras herramientas para poder tratar de buscar esos pasos en función a esta reestructuración que tanto hablamos", manifestó.

La selección peruana femenina presentó a su nuevo DT

Asimismo, cabe recalcar que, otra de las noticias más destacadas fue la presentación de Antonio Spinelli como nuevo DT de la selección peruana para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas. El anuncio fue el motivo de la conferencia de prensa y Jean Ferrari no dudó en valorar las virtudes del nuevo estratega.

"Es el punto de partida de un cambio y una restructuración. Traer un entrenador con esas características enfocado principalmente en un tema de estructuración, y Antonio Spinelli tiene esas características, ese perfil. He tenido la oportunidad de hablar con otros tantos entrenadores y Antonio es la persona en la que yo confío va a hacer un cambio estructural que es lo que necesitamos", indicó el directivo.

