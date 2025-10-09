- Hoy:
'Cóndor' Mendoza da firme comentario sobre Felipe Chávez en la selección: "Son buenos, como yo..."
Felipe Chávez de Bayern Múnich fue convocado por primera vez a la selección peruana, por lo que Andrés Mendoza no dudó en dar su firme opinión del juvenil.
La selección peruana inicia una nueva era en busca de un cambio generacional para el Mundial 2030. En medio de estas novedades en la FPF, se decidió convocar a Felipe Chávez, un mediocampista que se desempeño en las filiales de Bayern Múnich de Alemania y que ha generado todo tipo de reacciones.
Uno de los que se pronunció fue Andrés Mendoza, exfutbolista nacional que defendió los colores de la Bicolor. En medio de su programa "Datazo", el popular 'Cóndor' fue tajante al decir que quiere verlo en el primer equipo de los 'bávaros', ya que no hay justificación de edad para llegar a lo más alto.
"Todos están hablando del chico, pero yo quiero verlo. He visto su tiro libre y eso es lo mejorcito que tiene (…). Si va a aportar en la selección, tiene que estar arriba (equipo mayor del Bayern Múnich). Yo sé que es difícil para él, pero tienes que demostrar", expresó.
Posterior a ello, se mostró un video de las mejores jugadas de Felipe Chávez, por lo que se percató que el volante de Bayern Múnich es zurdo. Al enterarse de esto, no dudó en elogiar la virtud de este futbolista y compararlo ligeramente con su trayectoria.
"Los zurdos son buenos, como yo. Tiene 17 años y todavía no debuta; yo a los 18 años debuté en Sporting Cristal, a los 20 ya estaba jugando arriba. Yo voy a respetar a Felipe Chávez cuando juegue, me demuestre en la selección y cuando esté arriba en el Bayern Múnich, dónde están los bravos", agregó.
(VIDEO: Datazo)
¿Hasta cuándo tiene contrato Felipe Chávez en Bayern Múnich?
Felipe Chávez se mantiene en el equipo filial de Bayern Múnich y espera dar el salto esperado al primer plantel. Aún tiene chances de lograrlo, ya que tiene contrato con los 'bávaros' hasta junio del 2027. Ya se verá si puede elevar su nivel y conseguir el gran objetivo de debutar en la Bundesliga.
